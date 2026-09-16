Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000938) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Janitor Of Lunacy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 707902
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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Janitor Of Lunacy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Vegas, Saeta, Genghis Khan, Janitor Of Lunacy, Tanadore, Afraid, Purple Lips, Femme Fatale, All Tomorrows Parties, No One Is There, Frozen Warnings, Closing The Door, Heroes, Saeta (Studio), Vegas (Studio), Interview With Nico
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000938) виниловая пластинка
Альбом Ники (Nico), выпущенный в 1970 году. Он был записан в сотрудничестве с музыкантами, такими как Джон Кейл и другими участниками Velvet Underground. Альбом отличается экспериментальным звучанием и атмосферой, характерной для творчества Ники.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Janitor Of Lunacy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Vegas, Saeta, Genghis Khan, Janitor Of Lunacy, Tanadore, Afraid, Purple Lips, Femme Fatale, All Tomorrows Parties, No One Is There, Frozen Warnings, Closing The Door, Heroes, Saeta (Studio), Vegas (Studio), Interview With Nico
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Альбом Ники (Nico), выпущенный в 1970 году. Он был записан в сотрудничестве с музыкантами, такими как Джон Кейл и другими участниками Velvet Underground. Альбом отличается экспериментальным звучанием и атмосферой, характерной для творчества Ники.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000938) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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