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Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка

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Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка - фото 1
Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка - фото 2
Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка - фото 3
Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Janitor Of Lunacy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка - фото 1
  • Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка - фото 2
  • Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка - фото 3
  • Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707901
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Janitor Of Lunacy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Vegas, Saeta, Genghis Khan, Janitor Of Lunacy, Tanadore, Afraid, Purple Lips, Femme Fatale, All Tomorrows Parties, No One Is There, Frozen Warnings, Closing The Door, Heroes, Saeta (Studio), Vegas (Studio), Interview With Nico
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка

Альбом Ники (Nico), выпущенный в 1970 году. Он был записан в сотрудничестве с музыкантами, такими как Джон Кейл и другими участниками Velvet Underground. Альбом отличается экспериментальным звучанием и атмосферой, характерной для творчества Ники.

Отзывы о товаре Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Janitor Of Lunacy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Vegas, Saeta, Genghis Khan, Janitor Of Lunacy, Tanadore, Afraid, Purple Lips, Femme Fatale, All Tomorrows Parties, No One Is There, Frozen Warnings, Closing The Door, Heroes, Saeta (Studio), Vegas (Studio), Interview With Nico
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом Ники (Nico), выпущенный в 1970 году. Он был записан в сотрудничестве с музыкантами, такими как Джон Кейл и другими участниками Velvet Underground. Альбом отличается экспериментальным звучанием и атмосферой, характерной для творчества Ники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nico - Janitor Of Lunacy (coloured) (9010974000969) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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