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Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка

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Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 1
Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 2
Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 3
Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 4
Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 5
Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gloria Jones
Альбом (сингл)
Vixen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 1
  • Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 2
  • Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 3
  • Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 4
  • Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 5
  • Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732266965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gloria Jones
Альбом (сингл)
Vixen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Aint Going Nowhere, High, Tell Me Now, Tainted Love, Cry Baby, Get It On Part 1, Go Now, Would You Like To Know, Get It On Part 2, Drive Me Crazy (Disco Lady), Sailors Of The Highway, Stage Coach
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка

Альбом Глории Джонс, выпущенный в 1976 году. Глория Джонс — американская певица, композитор и продюсер, известная своим вкладом в жанры соул и ритм-энд-блюз. Она также известна как автор песни Tainted Love, которая стала хитом для группы Soft Cell в 1980-х годах.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732266965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gloria Jones
Альбом (сингл)
Vixen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Aint Going Nowhere, High, Tell Me Now, Tainted Love, Cry Baby, Get It On Part 1, Go Now, Would You Like To Know, Get It On Part 2, Drive Me Crazy (Disco Lady), Sailors Of The Highway, Stage Coach
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Глории Джонс, выпущенный в 1976 году. Глория Джонс — американская певица, композитор и продюсер, известная своим вкладом в жанры соул и ритм-энд-блюз. Она также известна как автор песни Tainted Love, которая стала хитом для группы Soft Cell в 1980-х годах.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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