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Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка

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Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 1
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 2
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 3
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 4
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 5
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 6
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 7
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 8
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 9
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 10
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
Reputation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 1
  • Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 2
  • Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 3
  • Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 4
  • Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 5
  • Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 6
  • Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 7
  • Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 8
  • Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 9
  • Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 10
  • Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707878
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732587084]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
Reputation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Reputation, Send It To Me, Arrested By You, Time Waits For No One, Born This Way, In Private, Daydreaming, Nothing Has Been Proved, I Want To Stay Here, Occupy Your Mind
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка

Dusty Springfield — это известная британская певица, чья карьера охватывает несколько десятилетий, начиная с 1960-х годов. Она известна своим уникальным голосом и стилем, который сочетает элементы попа, соула и ритм-энд-блюза.

Отзывы о товаре Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732587084]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
Reputation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Reputation, Send It To Me, Arrested By You, Time Waits For No One, Born This Way, In Private, Daydreaming, Nothing Has Been Proved, I Want To Stay Here, Occupy Your Mind
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Dusty Springfield — это известная британская певица, чья карьера охватывает несколько десятилетий, начиная с 1960-х годов. Она известна своим уникальным голосом и стилем, который сочетает элементы попа, соула и ритм-энд-блюза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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