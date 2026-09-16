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Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка

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Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка - фото 1
Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка - фото 2
Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caskets
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка - фото 1
  • Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка - фото 2
  • Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707864
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629685386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caskets
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Believe, More Than Misery, In The Silence, Too Late, The Sound, Six Feet Down, Silhouettes, Guiding Light, Hate Me, Better Way Out
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка

Дебютный альбом британской пост-хардкор группы Caskets, выпущенный в 2021 году. Альбом получил положительные отзывы за свою эмоциональную глубину и музыкальное разнообразие.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629685386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caskets
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Believe, More Than Misery, In The Silence, Too Late, The Sound, Six Feet Down, Silhouettes, Guiding Light, Hate Me, Better Way Out
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Дебютный альбом британской пост-хардкор группы Caskets, выпущенный в 2021 году. Альбом получил положительные отзывы за свою эмоциональную глубину и музыкальное разнообразие.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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