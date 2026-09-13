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Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка

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Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 1
Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 2
Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 3
Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 4
Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 5
Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 6
Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 7
Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 8
Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eluveitie
Альбом (сингл)
Ategnatos
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 1
  • Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 2
  • Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 3
  • Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 4
  • Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 5
  • Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 6
  • Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 7
  • Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 8
  • Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707858
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361423131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eluveitie
Альбом (сингл)
Ategnatos
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Ategnatos, Ancus, Deathwalker, Black Water Dawn, A Cry In The Wilderness, The Raven Hill, The Silvern Glow, Ambiramus, Mine Is The Fury, The Slumber, Worship, Trinoxtion, Threefold Death, Breathe, Rebirth, Eclipse, Ategnatos (Acoustic Version), Ambiramus (Acoustic Version), Threefold Rebirth (Acoustic Folk Medley)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка

Альбом швейцарской фолк-метал-группы Eluveitie, выпущенный в 2019 году. Он стал продолжением их предыдущих работ и демонстрирует характерное для группы сочетание металла с кельтскими мелодиями и народными инструментами.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361423131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eluveitie
Альбом (сингл)
Ategnatos
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Ategnatos, Ancus, Deathwalker, Black Water Dawn, A Cry In The Wilderness, The Raven Hill, The Silvern Glow, Ambiramus, Mine Is The Fury, The Slumber, Worship, Trinoxtion, Threefold Death, Breathe, Rebirth, Eclipse, Ategnatos (Acoustic Version), Ambiramus (Acoustic Version), Threefold Rebirth (Acoustic Folk Medley)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
Альбом швейцарской фолк-метал-группы Eluveitie, выпущенный в 2019 году. Он стал продолжением их предыдущих работ и демонстрирует характерное для группы сочетание металла с кельтскими мелодиями и народными инструментами.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eluveitie - Ategnatos (coloured) (0727361423131) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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