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Rhiannon Giddens - You're The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rhiannon Giddens - You're The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка

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Rhiannon Giddens - You&#039;re The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка - фото 1
Rhiannon Giddens - You&#039;re The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка - фото 2
Rhiannon Giddens - You&#039;re The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка - фото 3
Rhiannon Giddens - You&#039;re The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка - фото 4
Rhiannon Giddens - You&#039;re The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rhiannon Giddens
Альбом (сингл)
Youre The One
Жанр
Кантри
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rhiannon Giddens - You&#039;re The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка - фото 1
  • Rhiannon Giddens - You&#039;re The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка - фото 2
  • Rhiannon Giddens - You&#039;re The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка - фото 3
  • Rhiannon Giddens - You&#039;re The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка - фото 4
  • Rhiannon Giddens - You&#039;re The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707854
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rhiannon Giddens - You're The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597904093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rhiannon Giddens
Альбом (сингл)
Youre The One
Жанр
Кантри
Трек-лист
Too Little, Too Late, Too Bad, Youre The One, Yet To Be, Wrong Kind Of Right, Another Wasted Life, You Louisiana Man, If You Dont Know How Sweet It Is, Hen In The Foxhouse, Who Are You Dreaming Of, You Put The Sugar In My Bowl, Way Over Yonder, Good Ol Cider
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rhiannon Giddens - You're The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка

Rhiannon Giddens - Youre The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Rhiannon Giddens - You're The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597904093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rhiannon Giddens
Альбом (сингл)
Youre The One
Жанр
Кантри
Трек-лист
Too Little, Too Late, Too Bad, Youre The One, Yet To Be, Wrong Kind Of Right, Another Wasted Life, You Louisiana Man, If You Dont Know How Sweet It Is, Hen In The Foxhouse, Who Are You Dreaming Of, You Put The Sugar In My Bowl, Way Over Yonder, Good Ol Cider
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Rhiannon Giddens - Youre The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rhiannon Giddens - You're The One (coloured) (0075597904093) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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