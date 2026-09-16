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Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка

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Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 1
Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 2
Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 3
Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 4
Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 5
Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 6
Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 7
Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jaga Jazzist
Альбом (сингл)
The Stix
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 1
  • Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 2
  • Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 3
  • Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 4
  • Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 5
  • Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 6
  • Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 7
  • Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429173857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jaga Jazzist
Альбом (сингл)
The Stix
Жанр
Jazz
Трек-лист
Kitty W?, Day, Another Day, Suomi Finland, Aerial Bright Dark Round, Toxic Dart, I Could Have Killed Him In The Sauna, Doppelganger, Reminders, The Stix
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429173857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jaga Jazzist
Альбом (сингл)
The Stix
Жанр
Jazz
Трек-лист
Kitty W?, Day, Another Day, Suomi Finland, Aerial Bright Dark Round, Toxic Dart, I Could Have Killed Him In The Sauna, Doppelganger, Reminders, The Stix
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jaga Jazzist - The Stix (coloured) (5054429173857) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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