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Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка

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Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
At The Movies
Жанр
Jazz
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707798
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
At The Movies
Жанр
Jazz
Трек-лист
Columbia Symphony Orchestra / Bernstein*–Rhapsody In Blue (excerpt), RR Orchestra–Sarabande, John Barry–Midnight Cowboy, Pascal Rog?–Gnossiennes
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка

Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
At The Movies
Жанр
Jazz
Трек-лист
Columbia Symphony Orchestra / Bernstein*–Rhapsody In Blue (excerpt), RR Orchestra–Sarabande, John Barry–Midnight Cowboy, Pascal Rog?–Gnossiennes
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - At The Movies (5060391093727) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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