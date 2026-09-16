Top.Mail.Ru
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 1
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 2
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 3
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 4
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 5
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 6
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 7
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 8
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 2
  • Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 3
  • Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 4
  • Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 5
  • Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 6
  • Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 7
  • Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 8
  • Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707796
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Funk
Трек-лист
The Pointer Sisters - Happiness, Commodores - Girl I Think The World About You, Rufus & Chaka Khan - Once You Get Started, Johnny Hammond - Fantasy, Ramsey Lewis - Whisper Zone, Leon Ware - Whats Your Name, Ashford & Simpson - Stay Free, Kleeer –Tonights The Night, Dexter Wansel - Ill Never Forget, Sister Sledge - Pretty Baby, Jos? Feliciano - California Dreaming, Dexter Wansel - Life On Mars, Lalo Schifrin - Theme From Enter The Dragon, Marvin Gaye - Here, My Dear, Patrice Rushen - Music Of Th
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка

Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Funk
Трек-лист
The Pointer Sisters - Happiness, Commodores - Girl I Think The World About You, Rufus & Chaka Khan - Once You Get Started, Johnny Hammond - Fantasy, Ramsey Lewis - Whisper Zone, Leon Ware - Whats Your Name, Ashford & Simpson - Stay Free, Kleeer –Tonights The Night, Dexter Wansel - Ill Never Forget, Sister Sledge - Pretty Baby, Jos? Feliciano - California Dreaming, Dexter Wansel - Life On Mars, Lalo Schifrin - Theme From Enter The Dragon, Marvin Gaye - Here, My Dear, Patrice Rushen - Music Of Th
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jamiroquai - Late Night Tales (5060391093420) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...