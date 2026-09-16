Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Look Out!
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 707730
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Look Out!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Look Out, Journey Into Melody, Return Engagement, Little Sheri, Tiny Capers, Minor Chant
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка
Альбом американского саксофониста Стэнли Тёррентайна, выпущенный в 1961 году на лейбле Blue Note Records. Этот альбом стал одним из знаковых записей в жанре джаз и демонстрирует мастерство Тёррентайна в игре на тенор-саксофоне.
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Look Out!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Look Out, Journey Into Melody, Return Engagement, Little Sheri, Tiny Capers, Minor Chant
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Альбом американского саксофониста Стэнли Тёррентайна, выпущенный в 1961 году на лейбле Blue Note Records. Этот альбом стал одним из знаковых записей в жанре джаз и демонстрирует мастерство Тёррентайна в игре на тенор-саксофоне.
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Stanley Turrentine - Look Out! (0602465149746) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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