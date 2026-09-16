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Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка

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Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 1
Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 2
Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 3
Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 4
Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 5
Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 6
Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 7
Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 8
Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Crazy P
Альбом (сингл)
Any Signs Of Love
Жанр
House
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 1
  • Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 2
  • Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 3
  • Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 4
  • Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 5
  • Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 6
  • Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 7
  • Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 8
  • Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707706
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548090727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Crazy P
Альбом (сингл)
Any Signs Of Love
Жанр
House
Трек-лист
Any Signs of Love, Portals, System Failure, Not Too Late, Love Is Power, Mystify, The Revolution Will Not Be Anything, Human After All, You Know How It Goes, Strange Affair
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка

Написанный и записанный в 2023 году, до безвременной кончины любимой вокалистки Даниэль Мур, «Any Signs of Love» — лучший альбом Crazy P, воплощающий в себе три десятилетия памятных живых выступлений, крепкой дружбы и, прежде всего, превосходных мелодий.

Отзывы о товаре Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548090727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Crazy P
Альбом (сингл)
Any Signs Of Love
Жанр
House
Трек-лист
Any Signs of Love, Portals, System Failure, Not Too Late, Love Is Power, Mystify, The Revolution Will Not Be Anything, Human After All, You Know How It Goes, Strange Affair
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Написанный и записанный в 2023 году, до безвременной кончины любимой вокалистки Даниэль Мур, «Any Signs of Love» — лучший альбом Crazy P, воплощающий в себе три десятилетия памятных живых выступлений, крепкой дружбы и, прежде всего, превосходных мелодий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crazy P - Any Signs Of Love (4062548090727) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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