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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black

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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 4
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  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
13 590 руб.  20 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707506
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black

Смартфон TECNO POVA 7 Neo — это стильное и мощное устройство, которое станет вашим надежным спутником в повседневной жизни. С ярким 6.8-дюймовым экраном с разрешением 2460x1080 вы сможете наслаждаться просмотром фильмов, игр и веб-страниц в высоком качестве. Мощный процессор в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу всех приложений и игр, а 128 Гб встроенной памяти дадут вам достаточно места для хранения ваших фотографий, видео и файлов. Основная камера на 50 Мп позволит запечатлеть яркие моменты вашей жизни в потрясающем качестве. Смартфон работает на актуальной операционной системе Android 14, которая обеспечивает удобный и интуитивно понятный интерфейс. TECNO POVA 7 Neo — это идеальный выбор для тех, кто ищет стильный, производительный и доступный смартфон.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат,пришёл в заводской упаковке,всё работает стильный дизайн,за такую цену достойный товар
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон классный, батарею держит 2-3 дня, если постоянно не сидеть в телефоне, грузит быстро ни как на моём старом думает долго, продовца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Виктория Ерофеева

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает, настройка лёгкая, зарядку держит отлично, рекомендую, спасибо продавцу, и производителю
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон супер, два года назад покупал техно повар 3 ни каких нареканий решил взять 7 два месяца уже я очень доволен спасибо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. не смотря на то, что в нём очень ёмкая батарея он достаточно лёгкий. камера высокого качества. снимки получаются очень хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сания И.

Достоинства:


Комментарий:
Про техно отдельный опыт , брали 4 года назад первый раз телефон этой фирмы остались очень довольны , купила в этом месяце 3 телефона в подарок спасибо техно за качество , камерой не пользуемся , для игр прям самое то , детям
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Евгения З.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца, телефон шустрый нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Шамиль Я.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший недорогой телефон, хорошо держит заряд, сильно не нагревается, в комплекте классный чехол и защитное стекло, есть nfc для оплаты телефоном
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Павел Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат,есть 6 neo у меня,так этот круче,отличные фото,шустро работает!Был запечатан в заводскую пленку,быстрая доставка!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон: картинка плавная, ПЗУ и ОЗУ много.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Алена А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефончик!летает,все прекрасно упаковано,звук хороший,камера не уступает маркам других смартфонов
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон брал жене в подарок у самого этой же фирмы все Супер продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая на вид всё отлично,комплектация всё как в описании, ещё не пользуюсь,подарок
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Люблю Тecno, у меня уже второй телефон! Все устраивает!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. На первый взгляд всё хорошо, но позднее дополню.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший телефон, работает быстро, камера супер! Чехол и зарядка в комплекте Цвет красивый!
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
купили маме (60+) быстрый шустрый не кажется тяжелым заряжается чуть медленнее машины на заправке.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
купила телефон для дочери студентки, она учится в другом регионе, товар пришёл на следующий день это очень удобно потому что её старый телефон сломался... новый телефон дочери понравился, очень довольна! батарея держит долго заряд, заряжается быстро, камера отличная, благодарю продавца за отличный товар и быструю доставку! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Эмиль Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, пришел за один день работает быстро, в комплекте все имеется, в подарок положили чехол! спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Руслан Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл быстро. Чехол и плёнка защитная в комплекте. Аккумулятор супер. 7000мач.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Влад П.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, пришел вовремя не лагает не виснет все просто супер
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Все , что нужно , в телефоне есть Все что нужно есть в телефоне
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный, очень нравится. замечательное качество съёмки фото и видео, шустро справляется с программами по монтажу видео. Большая емкость аккумулятора не может не радовать-зарядки хватает надолго при активном использовании, в отличии от предыдущего телефона. Заряжается очень быстро. Большой объём памяти +. Быстрая доставка, отличная упаковка
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон за эти деньги, довольна абсолютно всем! Заряд держит 2 дня, в режиме активного использования: прослушивания музыки, просмотр фильмов, соцсетей,простые игры типа шахмат. Динамик громкий, камера хорошая, экран не бледный как некоторые пишут, просто телефон сам подстраивается под освещение и порой бывает тусклым, но это можно отрегулировать! Единственное \"но\" это плохой контакт с беспроводными наушниками, постоянно отключаются, либо ставит трек на паузу! В целом товар рекомендую. Прикладываю фото сделанные данным смартфоном.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Маргарита Б.

Достоинства:


Комментарий:
в общем, телефон неплохой, достаточно шустрый, фото получаются чёткие, видео тоже достаточно чёткое
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
брал жене, она не особо требовательна к телефонам, но вроде довольна. батарея держит прилично времени, заряжает раз в два дня, хотя постоянно что-то читает в интернете. очень довольна встроенным ИИ, который удаляет фон
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шустрый смартфон. Качество фото и видео лично меня устраивает. На прикосновения реагирует сразу. Комплектация как в описании. Покупкой очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Светлана О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. Памяти много. работает шустро, не зависает. главное: емкий аккумулятор, который хорошо держит заряд, садится не быстро, заряжается быстро. Яркость, цвета, чёткость на высоте, нареканий нет. игры тянет хорошо. Советую! тем более за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
любовь а.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. шустрый. лёгкий. удобно в руках держать. ребёнок доволен. себе бы тоже такой взяла)
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Мехрибон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прозрачный чехол, скрепка, зарядное, плёнка на экране. Заряд держит несколько (2-3) дней при активном использовании. Заряжается с нуля до 100% примерно за 30-40 минут. Привыкла быстро, значит хорошая Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришел в запечатанной коробке. Комплектация полная. Шустрый телефон. Экран яркий, с хорошим качеством изображения. Удобно держать в руке. Хорошее качество съемки и фото, и видео. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился телефон.стильный внешний вид,комплектация включает стекло на экране и чехол,работает шустро
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Данила Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, полностью оправдал мои ожидания. качество камеры и видео хорошие. камера немного искажает цветопередачу, возможно нужно показаться в настройках.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее. Всё работает. Загрузились все нужные приложения. Красивый цвет телефона. До этого был телефон тоже из серии Теcno, служил 5 лет, но потребовался больший объём памяти, а так телефон ещё в рабочем состоянии, хотя не один раз падал, попадал в воду, надеюсь на такую же хорошую работу нового телефона.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой телефон, работает вполне хорошо,за свои деньги норм
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Артём В

Достоинства:


Комментарий:
в общем и целом хороший смартфон. камера хорошая. к интерфейсу привыкаю.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон,быстрый,удобный. Спасибо производителю и продавцу рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Развернуть
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO POVA 7 Neo — это стильное и мощное устройство, которое станет вашим надежным спутником в повседневной жизни. С ярким 6.8-дюймовым экраном с разрешением 2460x1080 вы сможете наслаждаться просмотром фильмов, игр и веб-страниц в высоком качестве. Мощный процессор в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу всех приложений и игр, а 128 Гб встроенной памяти дадут вам достаточно места для хранения ваших фотографий, видео и файлов. Основная камера на 50 Мп позволит запечатлеть яркие моменты вашей жизни в потрясающем качестве. Смартфон работает на актуальной операционной системе Android 14, которая обеспечивает удобный и интуитивно понятный интерфейс. TECNO POVA 7 Neo — это идеальный выбор для тех, кто ищет стильный, производительный и доступный смартфон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат,пришёл в заводской упаковке,всё работает стильный дизайн,за такую цену достойный товар
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон классный, батарею держит 2-3 дня, если постоянно не сидеть в телефоне, грузит быстро ни как на моём старом думает долго, продовца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Виктория Ерофеева

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает, настройка лёгкая, зарядку держит отлично, рекомендую, спасибо продавцу, и производителю
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон супер, два года назад покупал техно повар 3 ни каких нареканий решил взять 7 два месяца уже я очень доволен спасибо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. не смотря на то, что в нём очень ёмкая батарея он достаточно лёгкий. камера высокого качества. снимки получаются очень хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сания И.

Достоинства:


Комментарий:
Про техно отдельный опыт , брали 4 года назад первый раз телефон этой фирмы остались очень довольны , купила в этом месяце 3 телефона в подарок спасибо техно за качество , камерой не пользуемся , для игр прям самое то , детям
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Евгения З.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца, телефон шустрый нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Шамиль Я.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший недорогой телефон, хорошо держит заряд, сильно не нагревается, в комплекте классный чехол и защитное стекло, есть nfc для оплаты телефоном
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Павел Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат,есть 6 neo у меня,так этот круче,отличные фото,шустро работает!Был запечатан в заводскую пленку,быстрая доставка!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон: картинка плавная, ПЗУ и ОЗУ много.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Алена А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефончик!летает,все прекрасно упаковано,звук хороший,камера не уступает маркам других смартфонов
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон брал жене в подарок у самого этой же фирмы все Супер продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая на вид всё отлично,комплектация всё как в описании, ещё не пользуюсь,подарок
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Люблю Тecno, у меня уже второй телефон! Все устраивает!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. На первый взгляд всё хорошо, но позднее дополню.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший телефон, работает быстро, камера супер! Чехол и зарядка в комплекте Цвет красивый!
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
купили маме (60+) быстрый шустрый не кажется тяжелым заряжается чуть медленнее машины на заправке.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
купила телефон для дочери студентки, она учится в другом регионе, товар пришёл на следующий день это очень удобно потому что её старый телефон сломался... новый телефон дочери понравился, очень довольна! батарея держит долго заряд, заряжается быстро, камера отличная, благодарю продавца за отличный товар и быструю доставку! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Эмиль Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, пришел за один день работает быстро, в комплекте все имеется, в подарок положили чехол! спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Руслан Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл быстро. Чехол и плёнка защитная в комплекте. Аккумулятор супер. 7000мач.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Влад П.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, пришел вовремя не лагает не виснет все просто супер
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Все , что нужно , в телефоне есть Все что нужно есть в телефоне
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный, очень нравится. замечательное качество съёмки фото и видео, шустро справляется с программами по монтажу видео. Большая емкость аккумулятора не может не радовать-зарядки хватает надолго при активном использовании, в отличии от предыдущего телефона. Заряжается очень быстро. Большой объём памяти +. Быстрая доставка, отличная упаковка
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон за эти деньги, довольна абсолютно всем! Заряд держит 2 дня, в режиме активного использования: прослушивания музыки, просмотр фильмов, соцсетей,простые игры типа шахмат. Динамик громкий, камера хорошая, экран не бледный как некоторые пишут, просто телефон сам подстраивается под освещение и порой бывает тусклым, но это можно отрегулировать! Единственное \"но\" это плохой контакт с беспроводными наушниками, постоянно отключаются, либо ставит трек на паузу! В целом товар рекомендую. Прикладываю фото сделанные данным смартфоном.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Маргарита Б.

Достоинства:


Комментарий:
в общем, телефон неплохой, достаточно шустрый, фото получаются чёткие, видео тоже достаточно чёткое
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
брал жене, она не особо требовательна к телефонам, но вроде довольна. батарея держит прилично времени, заряжает раз в два дня, хотя постоянно что-то читает в интернете. очень довольна встроенным ИИ, который удаляет фон
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шустрый смартфон. Качество фото и видео лично меня устраивает. На прикосновения реагирует сразу. Комплектация как в описании. Покупкой очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Светлана О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. Памяти много. работает шустро, не зависает. главное: емкий аккумулятор, который хорошо держит заряд, садится не быстро, заряжается быстро. Яркость, цвета, чёткость на высоте, нареканий нет. игры тянет хорошо. Советую! тем более за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
любовь а.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. шустрый. лёгкий. удобно в руках держать. ребёнок доволен. себе бы тоже такой взяла)
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Мехрибон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прозрачный чехол, скрепка, зарядное, плёнка на экране. Заряд держит несколько (2-3) дней при активном использовании. Заряжается с нуля до 100% примерно за 30-40 минут. Привыкла быстро, значит хорошая Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришел в запечатанной коробке. Комплектация полная. Шустрый телефон. Экран яркий, с хорошим качеством изображения. Удобно держать в руке. Хорошее качество съемки и фото, и видео. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился телефон.стильный внешний вид,комплектация включает стекло на экране и чехол,работает шустро
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Данила Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, полностью оправдал мои ожидания. качество камеры и видео хорошие. камера немного искажает цветопередачу, возможно нужно показаться в настройках.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее. Всё работает. Загрузились все нужные приложения. Красивый цвет телефона. До этого был телефон тоже из серии Теcno, служил 5 лет, но потребовался больший объём памяти, а так телефон ещё в рабочем состоянии, хотя не один раз падал, попадал в воду, надеюсь на такую же хорошую работу нового телефона.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой телефон, работает вполне хорошо,за свои деньги норм
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Артём В

Достоинства:


Комментарий:
в общем и целом хороший смартфон. камера хорошая. к интерфейсу привыкаю.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон,быстрый,удобный. Спасибо производителю и продавцу рекомендую


Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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