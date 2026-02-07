Смартфон Realme C71 8/128Gb Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C71 8/128Gb Green
Смартфон оснащен емкой батареей 6300 мАч, что позволяет смартфону работать без подзарядки 2 дня. В случае игр смартфона хватит на 9 часов в многопользовательских играх. При этом смартфон оснащен быстрой зарядкой 45 Вт, способной зарядить половину батареи за 36 минут или за 5 минут продлить жизнь смартфона на еще 4 часа разговоров. Помимо этого, смартфон можно использовать для зарядки ваших аксессуаров благодаря реверсивной зарядке 6 Вт. Большой, яркий, плавный и безопасный. Все это – дисплей 6.67 дюймов с частотой обновления 120 Гц для максимально комфортного повседневного использования. С ним просмотр видео, серфинг в интернете, игры и другой контент не нагружает глаза. С яркостью до 725 нит смартфоном можно пользоваться даже на ярком солнце, вся информация легко читаема. Смартфон разработан для работы в сложных условиях эксплуатации и прошел множество тестов. Повседневная защита от пыли и брызг, вспененные уплотнители, усиленная внутренняя рама корпуса – этот комплекс улучшений применяется для увеличения срока службы устройства. Помимо этого, смартфон распознает касания экрана под дождем или в перчатках для повышения удобства использования. Благодаря производительному процессору UNISOC T7250, выполненному по техпроцессу 12 нм, и объему динамической оперативной памяти до 24 ГБ, смартфон набирает в тесте AnTuTu более 280 000 баллов. Этой производительности хватает для стабильной игры в популярной MOBA с частотой 60 Гц.
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Теги товара: Зеленый, 128 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший,пришёл чуть раньше,чем хдмла,упакован отлично,все работает.
Достоинства:
Комментарий:
получила ,шел не долго 12 дней пока нормально,посмотрим дальше
Достоинства:
Комментарий:
Что сказать? Заказал маме, она довольна, осваивается:)
Достоинства:
Комментарий:
Товар новый, в заводской упаковке. Также упакован в защитную упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
подарила дочери телефон, вроде бы понравился. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
При получении загрузился быстро. Был заряжен на 54%. После первой загрузки в ПВ через 30 минут дома оказалось, что телефон не включается. Он не реагировал на нажатие только кнопки включения. Испугалась, но нашла информацию в интернете, что нужно нажать на две кнопки (ещё громкость вверх). Загрузился. Ребенок пользуется уже два дня. Пока всё нравится. Задняя стенка выглядит не так эффективно, как на фото продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон понравился. Был такой же, но старой модели. Внешне очень стильно выглядит. Шустрый, удобный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Долго шёл,но пришёл как и обещали. Заряжен,чехол в комплекте. Сын доволен.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший , для моих целей хватает , цена радует ,камера не плохая при нормальном освещении снимает вполне себе .жду второй тел ребенку
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. пришёл во время в заводской упаковке. всё в целости сохранности. характеристике соответствует. большое спасибо,ребёнок доволен! В комплекте было зарядное устройство,чехол и защитное стекло уже наклеено. спасибо! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, как обычный телефон, средней телефон среднего класса, телефон как телефон, ни чего сверх естественного, телефон как телефон, который выполняет функцию телефона, что ещё написать, телефон как телефон, средний телефон , среднего класса, короче телефон как телефон, ни чего нового я не увидел, телефон как телефон, не рация, не видео магнитофон, а обычный телефон!
Отзывы о товаре Смартфон Realme C71 8/128Gb Green
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший,пришёл чуть раньше,чем хдмла,упакован отлично,все работает.
Достоинства:
Комментарий:
получила ,шел не долго 12 дней пока нормально,посмотрим дальше
Достоинства:
Комментарий:
Что сказать? Заказал маме, она довольна, осваивается:)
Достоинства:
Комментарий:
Товар новый, в заводской упаковке. Также упакован в защитную упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
подарила дочери телефон, вроде бы понравился. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
При получении загрузился быстро. Был заряжен на 54%. После первой загрузки в ПВ через 30 минут дома оказалось, что телефон не включается. Он не реагировал на нажатие только кнопки включения. Испугалась, но нашла информацию в интернете, что нужно нажать на две кнопки (ещё громкость вверх). Загрузился. Ребенок пользуется уже два дня. Пока всё нравится. Задняя стенка выглядит не так эффективно, как на фото продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон понравился. Был такой же, но старой модели. Внешне очень стильно выглядит. Шустрый, удобный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Долго шёл,но пришёл как и обещали. Заряжен,чехол в комплекте. Сын доволен.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший , для моих целей хватает , цена радует ,камера не плохая при нормальном освещении снимает вполне себе .жду второй тел ребенку
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. пришёл во время в заводской упаковке. всё в целости сохранности. характеристике соответствует. большое спасибо,ребёнок доволен! В комплекте было зарядное устройство,чехол и защитное стекло уже наклеено. спасибо! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, как обычный телефон, средней телефон среднего класса, телефон как телефон, ни чего сверх естественного, телефон как телефон, который выполняет функцию телефона, что ещё написать, телефон как телефон, средний телефон , среднего класса, короче телефон как телефон, ни чего нового я не увидел, телефон как телефон, не рация, не видео магнитофон, а обычный телефон!