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Тостер Bosch TAT 3M127 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Bosch TAT 3M127

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Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 2
Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 3
Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 4
Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 5
Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 6
Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 7
Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 8
Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
  • Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 1
  • Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 2
  • Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 3
  • Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 4
  • Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 5
  • Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 6
  • Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 7
  • Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 8
  • Тостер Bosch TAT 3M127 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707451
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тостер Bosch TAT 3M127
5 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Дополнительный цвет
красный
Картинки
нет
Прочее
решетка для подогрева булочек, 7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция подогрева, функция размораживания
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х21
Вес, кг.
2.3

Описание товара Тостер Bosch TAT 3M127

Тостер Bosch TAT3M127 является идеальным выбором для людей, которые ценят не только высокое качество, но и элегантный дизайн. Бренд Bosch известен своей надежностью и инновационностью, и именно эта модель подтверждает эти характеристики. На первый взгляд он выделяется своим красивым бежевым цветом и изготовлением из прочного пластика.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT 3M127




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Дополнительный цвет
красный
Картинки
нет
Прочее
решетка для подогрева булочек, 7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция подогрева, функция размораживания
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Развернуть
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Bosch TAT3M127 является идеальным выбором для людей, которые ценят не только высокое качество, но и элегантный дизайн. Бренд Bosch известен своей надежностью и инновационностью, и именно эта модель подтверждает эти характеристики. На первый взгляд он выделяется своим красивым бежевым цветом и изготовлением из прочного пластика.


Теги товара: на 2 тоста
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Bosch TAT 3M127 – стоимость товара 5220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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