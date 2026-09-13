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Соковыжималка GARLYN J-150 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка GARLYN J-150

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Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 1
Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 2
Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 3
Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 4
Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 5
Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 6
Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 7
Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 8
Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 9
Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 10
Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 11
Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 1
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 2
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 3
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 4
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 5
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 6
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 7
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 8
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 9
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 10
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 11
  • Соковыжималка GARLYN J-150 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707423
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Соковыжималки
Размеры в упаковке, см
39х34х26
Вес, кг.
3.5

Описание товара Соковыжималка GARLYN J-150

Комплексная защита элементов M-Pro Система Капля-стоп - ни одна капля сока не попадет на стол. AC двигатель с медной обмоткой - быстро выводит тепло, обеспечивая безопасное использование. Время непрерывной работы до 5 мин. Лоток для жмыха внутри основной конструкции - экономия места. Корпус из нержавеющей стали - для быстрого отвода тепла от двигателя.

Отзывы о товаре Соковыжималка GARLYN J-150




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Соковыжималки
Описание
Комплексная защита элементов M-Pro Система Капля-стоп - ни одна капля сока не попадет на стол. AC двигатель с медной обмоткой - быстро выводит тепло, обеспечивая безопасное использование. Время непрерывной работы до 5 мин. Лоток для жмыха внутри основной конструкции - экономия места. Корпус из нержавеющей стали - для быстрого отвода тепла от двигателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка GARLYN J-150 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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