Кофемашина Garlyn L500
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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707422
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Таймер
нет
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х27
Вес, кг.
10
Описание товара Кофемашина Garlyn L500
Настройте свой напиток под себя с помощью тонкой регулировки крепости, температуры и объёма кофе. Предварительное смачивание кофейной таблетки, 4 автоматические программы, последовательное приготовление двух чашек выбранного напитка
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Таймер
нет
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Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
3
Страна производитель
Китай
Настройте свой напиток под себя с помощью тонкой регулировки крепости, температуры и объёма кофе. Предварительное смачивание кофейной таблетки, 4 автоматические программы, последовательное приготовление двух чашек выбранного напитка
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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