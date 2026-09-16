Top.Mail.Ru
Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка - фото 1
Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка - фото 2
Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка - фото 3
Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка - фото 4
Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
Becoming
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка - фото 1
  • Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка - фото 2
  • Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка - фото 3
  • Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка - фото 4
  • Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Young Turks Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Young Turks
Barcode
[0889030023018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
Becoming
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Shot Out Of A Cannon, Becoming, Take In The Story, Southside V.1, Dandy The Rhythm Changes, Song For Fraser, Announcement, Detail, Fashion Then And Now, Provocation, Connections, Looking Forward, Becoming, Southside V.2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка

Саундтрек к документальному фильму Становление (Becoming ), написанный и исполненный Камаси Вашингтоном и выпущенный в 2020 году. Становление (Becoming) - фильм компании Netflix о Мишель Обаме - бывшей первой леди США, жене 44-го президента США Барака Обамы. Основан на одноименной книге мемуаров Мишель Обамы. Камаси Вашингтон (англ. Kamasi Washington) — американский джазовый музыкант, тенор-саксофонист, композитор, продюсер и бэнд-лидер.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Young Turks Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Young Turks
Barcode
[0889030023018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
Becoming
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Shot Out Of A Cannon, Becoming, Take In The Story, Southside V.1, Dandy The Rhythm Changes, Song For Fraser, Announcement, Detail, Fashion Then And Now, Provocation, Connections, Looking Forward, Becoming, Southside V.2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Саундтрек к документальному фильму Становление (Becoming ), написанный и исполненный Камаси Вашингтоном и выпущенный в 2020 году. Становление (Becoming) - фильм компании Netflix о Мишель Обаме - бывшей первой леди США, жене 44-го президента США Барака Обамы. Основан на одноименной книге мемуаров Мишель Обамы. Камаси Вашингтон (англ. Kamasi Washington) — американский джазовый музыкант, тенор-саксофонист, композитор, продюсер и бэнд-лидер.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kamasi Washington - Becoming (OST) (0889030023018) виниловая пластинка - по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...