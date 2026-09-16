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Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка

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Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 1
Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 2
Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 3
Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 4
Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 5
Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 6
Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 7
Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 8
Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Talk Talk
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 1
  • Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 2
  • Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 3
  • Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 4
  • Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 5
  • Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 6
  • Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 7
  • Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 8
  • Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707347
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732514691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Talk Talk
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Talk Talk, Today (Single Version), Have You Heard The sx, Its My Life, Such A Shame (Original Version) Dum Dum Girl, Lifes What You Make It, Living In Another World (Single Version), Give It Up (Single Version), April 5th, Time Its Time, I Believe In You (Single Version), Eden (Edit), Wealth, Grass
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка

Cборник The Very Best Of Talk Talk переиздается в переработанной и охватывающей всю карьеру версии. По сравнению с оригинальным релизом 1997 года, новое издание предлагает главные хиты группы в хронологическом порядке. Издание на виниле. Образованная в 1981 году Марком Холлисом, Ли Харрисом и Полом Уэббом, Talk Talk добилась всемирной известности со своими первыми двумя альбомами The Partys Over и Its My Life. Такие песни, как Talk Talk, Today, Its My Life и Such a Shame стали вечной классикой и достигли Топ-40 британских чартов. С The Colour of Spring (1986) группа сделала свои первые шаги в направлении экспериментального звучания, что в конечном итоге привело к их знаменитому шедевру Spirit of Eden. Их последний студийный альбом Laughing Stock был выпущен в 1991 году и ознаменовал собой очередной поворотный момент в сторону пост-рока. Talk Talk часто считают пионерами пост-рока. Их влияние распространяется на таких артистов, как Кейт Буш, Tears for Fears и Radiohead. Кроме того, многие музыканты переосмыслили творчество группы, включая No Doubt, которые добились международного хита со своей версией Its My Life.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732514691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Talk Talk
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Talk Talk, Today (Single Version), Have You Heard The sx, Its My Life, Such A Shame (Original Version) Dum Dum Girl, Lifes What You Make It, Living In Another World (Single Version), Give It Up (Single Version), April 5th, Time Its Time, I Believe In You (Single Version), Eden (Edit), Wealth, Grass
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Cборник The Very Best Of Talk Talk переиздается в переработанной и охватывающей всю карьеру версии. По сравнению с оригинальным релизом 1997 года, новое издание предлагает главные хиты группы в хронологическом порядке. Издание на виниле. Образованная в 1981 году Марком Холлисом, Ли Харрисом и Полом Уэббом, Talk Talk добилась всемирной известности со своими первыми двумя альбомами The Partys Over и Its My Life. Такие песни, как Talk Talk, Today, Its My Life и Such a Shame стали вечной классикой и достигли Топ-40 британских чартов. С The Colour of Spring (1986) группа сделала свои первые шаги в направлении экспериментального звучания, что в конечном итоге привело к их знаменитому шедевру Spirit of Eden. Их последний студийный альбом Laughing Stock был выпущен в 1991 году и ознаменовал собой очередной поворотный момент в сторону пост-рока. Talk Talk часто считают пионерами пост-рока. Их влияние распространяется на таких артистов, как Кейт Буш, Tears for Fears и Radiohead. Кроме того, многие музыканты переосмыслили творчество группы, включая No Doubt, которые добились международного хита со своей версией Its My Life.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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