Описание товара The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка

Voyager 1 можно обоснованно назвать «псевдо-бутлегом», поскольку это была официальная запись, одобренная группой и разработанная так, чтобы выглядеть как неофициальный пиратский релиз. Этот редкий и высоко ценимый концертный альбом был первоначально выпущен на виниле небольшим тиражом в 1993 году. Этот LP, выпущенный к RSD 2025, был сведен с оригинальных аналоговых источников Джеффом Пеше в студии Abbey Road. Voyager 1, созданный для того, чтобы представить группу американскому рынку, был записана на концертах в Лондоне и Нью-Йорке в 1992 году и выпущен до дебютного альбома A Storm In Heaven в следующем году. Версии «Shes a Superstar» и «Gravity Grave», более грубые, чем их студийные аналоги, динамика между изменениями более интенсивная, в то время как три трека, которые позже были включены в их дебютный альбом — «Slide Away», «One Way To Go» и «Already There» — обеспечивают захватывающий, психоделический опыт, с которым мало кто из их коллег когда-либо мог сравниться. Шестой трек, «South Pacific», — единственная песня, которая оставалась неизданной в студийном виде более 20 лет, пока не была включена в бокс-сет A Storm In Heaven в 2015 году.