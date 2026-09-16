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The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка

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The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 1
The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 2
The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 3
The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 4
The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 5
The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
Voyager 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 1
  • The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 2
  • The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 3
  • The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 4
  • The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 5
  • The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707301
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475364139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
Voyager 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Slide Away, Gravity Grave, One Way To Go, South Pacific, Already There Shes A Superstar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка

Voyager 1 можно обоснованно назвать «псевдо-бутлегом», поскольку это была официальная запись, одобренная группой и разработанная так, чтобы выглядеть как неофициальный пиратский релиз. Этот редкий и высоко ценимый концертный альбом был первоначально выпущен на виниле небольшим тиражом в 1993 году. Этот LP, выпущенный к RSD 2025, был сведен с оригинальных аналоговых источников Джеффом Пеше в студии Abbey Road. Voyager 1, созданный для того, чтобы представить группу американскому рынку, был записана на концертах в Лондоне и Нью-Йорке в 1992 году и выпущен до дебютного альбома A Storm In Heaven в следующем году. Версии «Shes a Superstar» и «Gravity Grave», более грубые, чем их студийные аналоги, динамика между изменениями более интенсивная, в то время как три трека, которые позже были включены в их дебютный альбом — «Slide Away», «One Way To Go» и «Already There» — обеспечивают захватывающий, психоделический опыт, с которым мало кто из их коллег когда-либо мог сравниться. Шестой трек, «South Pacific», — единственная песня, которая оставалась неизданной в студийном виде более 20 лет, пока не была включена в бокс-сет A Storm In Heaven в 2015 году.

Отзывы о товаре The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475364139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
Voyager 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Slide Away, Gravity Grave, One Way To Go, South Pacific, Already There Shes A Superstar
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Voyager 1 можно обоснованно назвать «псевдо-бутлегом», поскольку это была официальная запись, одобренная группой и разработанная так, чтобы выглядеть как неофициальный пиратский релиз. Этот редкий и высоко ценимый концертный альбом был первоначально выпущен на виниле небольшим тиражом в 1993 году. Этот LP, выпущенный к RSD 2025, был сведен с оригинальных аналоговых источников Джеффом Пеше в студии Abbey Road. Voyager 1, созданный для того, чтобы представить группу американскому рынку, был записана на концертах в Лондоне и Нью-Йорке в 1992 году и выпущен до дебютного альбома A Storm In Heaven в следующем году. Версии «Shes a Superstar» и «Gravity Grave», более грубые, чем их студийные аналоги, динамика между изменениями более интенсивная, в то время как три трека, которые позже были включены в их дебютный альбом — «Slide Away», «One Way To Go» и «Already There» — обеспечивают захватывающий, психоделический опыт, с которым мало кто из их коллег когда-либо мог сравниться. Шестой трек, «South Pacific», — единственная песня, которая оставалась неизданной в студийном виде более 20 лет, пока не была включена в бокс-сет A Storm In Heaven в 2015 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Verve - Voyager 1 (0602475364139) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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