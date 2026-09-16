Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455542144) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
1989
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 707217
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602455542144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
1989
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Welcome To York (Taylors Version), Blank Space (Taylors Version), Style (Taylors Version), Out Of The Woods (Taylors Version), All You Had To Do Was Stay (Taylors Version), Now That We Dont Talk (Taylors Version) (From The Vault), Suburban Legends (Taylors Version) (From The Vault), Is It Over Nowx (Taylors Version) (From The Vault), Shake It Off (Taylors Version), I Wish You Would (Taylors Version), Bad Blood (Taylors Version), Wildest Dreams (Taylors Version), How You Get The Girl (Taylors Ver
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455542144) виниловая пластинка
Все классические песни из альбома были переработаны и представлены здесь в ее собственном уникальном виде. Как и в случае с обычными перезаписями альбомов прослушиваются Fearless, Red и Speak Now, фанаты уже с нетерпением ждут пять неизданных Vault Tracks: Is It Over Nowx, Now That We Dont Talk «, «Скажи, не уходи», «Пригородные легенды» и «Шлюшка!». Об альбоме «1989» звезда сказала: «Честно говоря, это моя любимая новая запись, которую я когда-либо делала, потому что пять треков «From The Vault» безумно великолепны. Я не могу успокоиться, что они когда-либо остались в архиве. Но не пройти!»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602455542144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
1989
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Welcome To York (Taylors Version), Blank Space (Taylors Version), Style (Taylors Version), Out Of The Woods (Taylors Version), All You Had To Do Was Stay (Taylors Version), Now That We Dont Talk (Taylors Version) (From The Vault), Suburban Legends (Taylors Version) (From The Vault), Is It Over Nowx (Taylors Version) (From The Vault), Shake It Off (Taylors Version), I Wish You Would (Taylors Version), Bad Blood (Taylors Version), Wildest Dreams (Taylors Version), How You Get The Girl (Taylors Ver
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Все классические песни из альбома были переработаны и представлены здесь в ее собственном уникальном виде. Как и в случае с обычными перезаписями альбомов прослушиваются Fearless, Red и Speak Now, фанаты уже с нетерпением ждут пять неизданных Vault Tracks: Is It Over Nowx, Now That We Dont Talk «, «Скажи, не уходи», «Пригородные легенды» и «Шлюшка!». Об альбоме «1989» звезда сказала: «Честно говоря, это моя любимая новая запись, которую я когда-либо делала, потому что пять треков «From The Vault» безумно великолепны. Я не могу успокоиться, что они когда-либо остались в архиве. Но не пройти!»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455542144) виниловая пластинка – стоимость товара 6040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Taylor Swift - 1989 (coloured) (0602455542144) виниловая пластинка