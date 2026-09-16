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Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка

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Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 1
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 2
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 3
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 4
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 5
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 6
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 7
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 8
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 9
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 10
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 11
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 12
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Crimson Veil
Альбом (сингл)
Hex
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 1
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 2
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 3
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 4
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 5
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 6
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 7
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 8
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 9
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 10
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 11
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 12
  • Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707193
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464732026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Crimson Veil
Альбом (сингл)
Hex
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hex, Ribbons, Flinch, Shift, Illuminate Opulence, Joyless, Awake, Task
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка

Дебютный альбом британской дарк-альт-метал группы Crimson Veil. Издание на двойном красном виниле. Сочетая дэт-вокал с неземными звуковыми ландшафтами и элементами прогрессив-рока, Crimson Veil ошеломили публику своим уникальным взглядом на металл. Группа мультиинструменталистов возникла как новый проект их предыдущей группы Birdeatsbaby, которая работала с такими музыкантами, как Пол Рив (известный по Muse) и Джон Фрайер (Depeche Mode, Nine Inch Nails…). Их музыка была продемонстрирована в фильме «Close to Me» (триллер Channel 4 с Конни Нильсон и Кристофером Экклстоном в главных ролях) и получила рецензии во многих престижных журналах.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464732026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Crimson Veil
Альбом (сингл)
Hex
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hex, Ribbons, Flinch, Shift, Illuminate Opulence, Joyless, Awake, Task
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Дебютный альбом британской дарк-альт-метал группы Crimson Veil. Издание на двойном красном виниле. Сочетая дэт-вокал с неземными звуковыми ландшафтами и элементами прогрессив-рока, Crimson Veil ошеломили публику своим уникальным взглядом на металл. Группа мультиинструменталистов возникла как новый проект их предыдущей группы Birdeatsbaby, которая работала с такими музыкантами, как Пол Рив (известный по Muse) и Джон Фрайер (Depeche Mode, Nine Inch Nails…). Их музыка была продемонстрирована в фильме «Close to Me» (триллер Channel 4 с Конни Нильсон и Кристофером Экклстоном в главных ролях) и получила рецензии во многих престижных журналах.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crimson Veil - Hex (coloured) (4262464732026) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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