Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Private Dancer
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 707171
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 030 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732386076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Private Dancer
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Might Have Been Queen, with It, Show Some Respect, I Cant Stand the Rain, Private Dancer Lets Stay Together, Good to Me, Steel Claw, Help!, 1984
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка
Private Dancer - пятый сольный студийный альбом певицы Тины Тернер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитКишлак - СХИК2 (coloured) (4660285005662) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитFleetwood Mac - Blues Jam In Chicago (0198029560114) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитTraffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитCage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитMiles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732386076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Private Dancer
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Might Have Been Queen, with It, Show Some Respect, I Cant Stand the Rain, Private Dancer Lets Stay Together, Good to Me, Steel Claw, Help!, 1984
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Private Dancer - пятый сольный студийный альбом певицы Тины Тернер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка