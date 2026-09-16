Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
1011001
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 707093
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725745341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
1011001
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Age Of Shadows (Incl. We Are Forever), Comatose, Liquid Eternity, Connect The Dots, Beneath The Waves, World Of Tomorrow Dreams, Collision Course, From The Ashes, Face The Facts, But A Memory., World Without Walls, Reality Bleeds, The Incentive, The Vision, The Procedure, Another Life, born Race, The Conclusion, Ride The Comet, Web Of Lies, Glimmer Of Hope, Glimmer Of Hope (reprise), Waking Dreams, The Truth Is In Here, Unnatural Selection, River Of Time, E=mc?, Echoes On The Wind, Radioactive G
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка
Седьмой студийный альбом многолетнего проекта Ayreon Арьена Энтони Лукассена. 01011001 - двоичное представление ASCII-значения буквы Y. 01011001 - это концептуальный альбом, повествующий об инопланетянах Forever, которые создают человечество, но впоследствии подвергают его опасности, предоставляя ему технологии. Издание на голубом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725745341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
1011001
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Age Of Shadows (Incl. We Are Forever), Comatose, Liquid Eternity, Connect The Dots, Beneath The Waves, World Of Tomorrow Dreams, Collision Course, From The Ashes, Face The Facts, But A Memory., World Without Walls, Reality Bleeds, The Incentive, The Vision, The Procedure, Another Life, born Race, The Conclusion, Ride The Comet, Web Of Lies, Glimmer Of Hope, Glimmer Of Hope (reprise), Waking Dreams, The Truth Is In Here, Unnatural Selection, River Of Time, E=mc?, Echoes On The Wind, Radioactive G
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Седьмой студийный альбом многолетнего проекта Ayreon Арьена Энтони Лукассена. 01011001 - двоичное представление ASCII-значения буквы Y. 01011001 - это концептуальный альбом, повествующий об инопланетянах Forever, которые создают человечество, но впоследствии подвергают его опасности, предоставляя ему технологии. Издание на голубом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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