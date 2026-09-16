Mumford & Sons - Rushmere (coloured) (0602475276227) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mumford
Альбом (сингл)
Rushmere
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 707078
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Загружаем...
4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602475276227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mumford
Альбом (сингл)
Rushmere
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Malibu, Caroline, Rushmere & Tbc, Monochrome, Truth Where It Belongs, Anchor, Surrender, Blood On The Page, Carry On
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mumford & Sons - Rushmere (coloured) (0602475276227) виниловая пластинка
Британская фолк-рок-группа Mumford & Sons возвращается после 7-летнего перерыва со своим альбомом 2025 года Rushmere!. Издание на виниле. С 2009 года группа во главе с певцом Маркусом Мамфордом выпустила четыре альбома, которые принесли им в общей сложности две премии Brit Awards, две премии Грэмми (включая Альбом года), высокие позиции в чартах, выступления в качестве хедлайнеров на фестивалях (включая фестиваль Гластонбери) и аншлаговые туры по всему миру. Названный в честь пригорода Лондона, где они собрались как группа, Rushmere возвращает их к истокам и сияет характерным фолк-роком, который радует поклонников уже 16 лет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602475276227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mumford
Альбом (сингл)
Rushmere
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Malibu, Caroline, Rushmere & Tbc, Monochrome, Truth Where It Belongs, Anchor, Surrender, Blood On The Page, Carry On
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Британская фолк-рок-группа Mumford & Sons возвращается после 7-летнего перерыва со своим альбомом 2025 года Rushmere!. Издание на виниле. С 2009 года группа во главе с певцом Маркусом Мамфордом выпустила четыре альбома, которые принесли им в общей сложности две премии Brit Awards, две премии Грэмми (включая Альбом года), высокие позиции в чартах, выступления в качестве хедлайнеров на фестивалях (включая фестиваль Гластонбери) и аншлаговые туры по всему миру. Названный в честь пригорода Лондона, где они собрались как группа, Rushmere возвращает их к истокам и сияет характерным фолк-роком, который радует поклонников уже 16 лет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mumford & Sons - Rushmere (coloured) (0602475276227) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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