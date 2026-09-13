Eminem - Encore (coloured) (0602475231431) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Encore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707058
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602475231431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Encore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Curtains Up, Evil Deeds, Never Enough, Yellow Brick Road, Like Toy Soldiers, Final Thought (Skit), Encore (Curtains) Mosh, Puke, My 1st Single, Paul (Skit), Rain Man, Big Weenie, Em Calls Paul (Skit), Just Lose It, Ass Like That, Spend Some Time, Mockingbird, Crazy In Love, One Shot 2 Shot
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eminem - Encore (coloured) (0602475231431) виниловая пластинка
Пятый студийный альбом американского рэпера Eminem, выпущенный 12 ноября 2004 года. Альбом включает в себя такие популярные треки, как Just Lose It, Mockingbird и Like Toy Soldiers. Он продолжает исследовать личные и социальные темы, характерные для творчества Eminem, включая его борьбу с известностью, семейные проблемы и внутренние демоны.
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602475231431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Encore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Curtains Up, Evil Deeds, Never Enough, Yellow Brick Road, Like Toy Soldiers, Final Thought (Skit), Encore (Curtains) Mosh, Puke, My 1st Single, Paul (Skit), Rain Man, Big Weenie, Em Calls Paul (Skit), Just Lose It, Ass Like That, Spend Some Time, Mockingbird, Crazy In Love, One Shot 2 Shot
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Пятый студийный альбом американского рэпера Eminem, выпущенный 12 ноября 2004 года. Альбом включает в себя такие популярные треки, как Just Lose It, Mockingbird и Like Toy Soldiers. Он продолжает исследовать личные и социальные темы, характерные для творчества Eminem, включая его борьбу с известностью, семейные проблемы и внутренние демоны.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Eminem - Encore (coloured) (0602475231431) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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