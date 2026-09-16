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Brand New - Daisy (0602527176307) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brand New - Daisy (0602527176307) виниловая пластинка

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Brand New - Daisy (0602527176307) виниловая пластинка - фото 1
Brand New - Daisy (0602527176307) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brand
Альбом (сингл)
Daisy
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brand New - Daisy (0602527176307) виниловая пластинка - фото 1
  • Brand New - Daisy (0602527176307) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707023
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Brand New - Daisy (0602527176307) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602527176307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brand
Альбом (сингл)
Daisy
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Vices, Bed, The Bottom, Gasoline, You Stole Gone, Sink, Bought A Bride, Daisy, In A Jar, Noro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brand New - Daisy (0602527176307) виниловая пластинка

Третий студийный альбом американской рок-группы Brand, выпущенный 16 сентября 2009 года. Альбом получил положительные отзывы критиков и считается одним из наиболее значимых релизов в жанре альтернативного рока и эмокора.

Отзывы о товаре Brand New - Daisy (0602527176307) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602527176307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brand
Альбом (сингл)
Daisy
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Vices, Bed, The Bottom, Gasoline, You Stole Gone, Sink, Bought A Bride, Daisy, In A Jar, Noro
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий студийный альбом американской рок-группы Brand, выпущенный 16 сентября 2009 года. Альбом получил положительные отзывы критиков и считается одним из наиболее значимых релизов в жанре альтернативного рока и эмокора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brand New - Daisy (0602527176307) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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