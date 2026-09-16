Adriano Celentano - Joan Lui (0602475640905) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Adriano Celentano - Joan Lui (0602475640905) виниловая пластинка
Студийный альбом итальянского музыканта Адриано Челентано, выпущенный в 1985 году. Альбом является одним из характерных альбомов Челентано 1980-х годов, демонстрирующим его мастерство в создании качественной поп-музыки с характерным итальянским звучанием. Ремастированное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле черного цвета. Адриано Челентано - итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный певец, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий. Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки - за всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил сорок один студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах. У российских зрителей пользуется большой популярностью благодаря кинокомедиям Блеф (1976), Укрощение строптивого (1980), Безумно влюблённый (1981) и Бинго-Бонго (1982). Обладатель двух премий Давид ди Донателло за лучшую мужскую роль в картинах Блеф (1976) и Бархатные ручки (1980). В 1989 году был награждён высшей премией города Милана - Ambrogino d’oro (Золотой Амвросий). В 2007 году возглавил список 100 самых ярких кинозвёзд по версии журнала Time Out.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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