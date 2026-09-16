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Adriano Celentano - Joan Lui (0602475640905) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Adriano Celentano - Joan Lui (0602475640905) виниловая пластинка

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Adriano Celentano - Joan Lui (0602475640905) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Joan Lui
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706938
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Adriano Celentano - Joan Lui (0602475640905) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Clan Celentano
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clan Celentano
Barcode
[0602475640905]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Joan Lui
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
L'Uomo Perfetto, Sex Without Love, Il Tempio, Mistero, Luned? Qualcosa Nascer?, Splendida E Nuda, L'Ora E Giunta, La Prima Stella
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adriano Celentano - Joan Lui (0602475640905) виниловая пластинка

Студийный альбом итальянского музыканта Адриано Челентано, выпущенный в 1985 году. Альбом является одним из характерных альбомов Челентано 1980-х годов, демонстрирующим его мастерство в создании качественной поп-музыки с характерным итальянским звучанием. Ремастированное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле черного цвета. Адриано Челентано - итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный певец, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий. Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки - за всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил сорок один студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах. У российских зрителей пользуется большой популярностью благодаря кинокомедиям Блеф (1976), Укрощение строптивого (1980), Безумно влюблённый (1981) и Бинго-Бонго (1982). Обладатель двух премий Давид ди Донателло за лучшую мужскую роль в картинах Блеф (1976) и Бархатные ручки (1980). В 1989 году был награждён высшей премией города Милана - Ambrogino d’oro (Золотой Амвросий). В 2007 году возглавил список 100 самых ярких кинозвёзд по версии журнала Time Out.

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Характеристики
Бренд
Clan Celentano
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clan Celentano
Barcode
[0602475640905]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Joan Lui
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
L'Uomo Perfetto, Sex Without Love, Il Tempio, Mistero, Luned? Qualcosa Nascer?, Splendida E Nuda, L'Ora E Giunta, La Prima Stella
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Студийный альбом итальянского музыканта Адриано Челентано, выпущенный в 1985 году. Альбом является одним из характерных альбомов Челентано 1980-х годов, демонстрирующим его мастерство в создании качественной поп-музыки с характерным итальянским звучанием. Ремастированное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле черного цвета. Адриано Челентано - итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный певец, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий. Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки - за всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил сорок один студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах. У российских зрителей пользуется большой популярностью благодаря кинокомедиям Блеф (1976), Укрощение строптивого (1980), Безумно влюблённый (1981) и Бинго-Бонго (1982). Обладатель двух премий Давид ди Донателло за лучшую мужскую роль в картинах Блеф (1976) и Бархатные ручки (1980). В 1989 году был награждён высшей премией города Милана - Ambrogino d’oro (Золотой Амвросий). В 2007 году возглавил список 100 самых ярких кинозвёзд по версии журнала Time Out.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adriano Celentano - Joan Lui (0602475640905) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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