Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Live In Antibes
Жанр
Jazz
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 706922
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
btf.it
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BTF Media
Barcode
[3700477838249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Live In Antibes
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Early Bird (Part 1), The Early Bird (Part 2), Huru (Part 1), Huru (Part 2)
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Actuel – 77
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка
Альбом, записанный саксофонистом Арчи Шеппом и его ансамблем Full Moon Ensemble. Он был выпущен в 1972 году и стал значимой частью джазовой истории, представляя собой живое выступление с энергичной и экспрессивной музыкой. Альбом включает в себя сочетание свободной импровизации, афроамериканских музыкальных традиций и элементов авангардного джаза. Шепп, известный своим уникальным стилем игры на саксофоне и глубокими социальными и политическими темами в своей музыке, создает мощную атмосферу на этом концерте.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
btf.it
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BTF Media
Barcode
[3700477838249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Live In Antibes
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Early Bird (Part 1), The Early Bird (Part 2), Huru (Part 1), Huru (Part 2)
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Actuel – 77
Страна производитель
Италия
Альбом, записанный саксофонистом Арчи Шеппом и его ансамблем Full Moon Ensemble. Он был выпущен в 1972 году и стал значимой частью джазовой истории, представляя собой живое выступление с энергичной и экспрессивной музыкой. Альбом включает в себя сочетание свободной импровизации, афроамериканских музыкальных традиций и элементов авангардного джаза. Шепп, известный своим уникальным стилем игры на саксофоне и глубокими социальными и политическими темами в своей музыке, создает мощную атмосферу на этом концерте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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