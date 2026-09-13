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Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка

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Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка - фото 1
Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка - фото 2
Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка - фото 3
Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hakushi Hasegawa
Альбом (сингл)
Mahogakko
Жанр
Jazz
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка - фото 1
  • Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка - фото 2
  • Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка - фото 3
  • Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706920
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Характеристики

Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429177152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hakushi Hasegawa
Альбом (сингл)
Mahogakko
Жанр
Jazz
Трек-лист
Departed, Gone, Mouth Flash (Kuchinohanabi), Repeal (Tekkai), The Blossom and the Thunder KY?FUNOHOSHI, NENNEKOKOROMI, Forbidden Thing (Kimmotsu), Mah?inter (v2), Boy’s Texture, Enbami, Outside (Soto)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка

Японский музыкант и композитор, известный своим уникальным стилем, который сочетает элементы электроники, джаза и традиционной японской музыки. Его альбом Mahogakko (LP) представляет собой интересное произведение, которое демонстрирует его мастерство и креативность.

Отзывы о товаре Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429177152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hakushi Hasegawa
Альбом (сингл)
Mahogakko
Жанр
Jazz
Трек-лист
Departed, Gone, Mouth Flash (Kuchinohanabi), Repeal (Tekkai), The Blossom and the Thunder KY?FUNOHOSHI, NENNEKOKOROMI, Forbidden Thing (Kimmotsu), Mah?inter (v2), Boy’s Texture, Enbami, Outside (Soto)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Японский музыкант и композитор, известный своим уникальным стилем, который сочетает элементы электроники, джаза и традиционной японской музыки. Его альбом Mahogakko (LP) представляет собой интересное произведение, которое демонстрирует его мастерство и креативность.
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