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Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка

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Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - фото 2
Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - фото 3
Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - фото 4
Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - фото 5
Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tony Williams
Альбом (сингл)
Civilization
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - фото 1
  • Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - фото 2
  • Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - фото 3
  • Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - фото 4
  • Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - фото 5
  • Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706893
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tony Williams
Альбом (сингл)
Civilization
Жанр
Jazz
Трек-лист
Geo Rose, Warrior, Ancient Eyes, Soweto Nights, The Slump Civilization, Mutants On The Beach, Citadel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка

Civilization - альбомом хард-бопового квинтета барабанщика Тони Уильямса, выпущенный в 1986 году на лейбле Blue Note. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal. Барабанщик Тони Уильямс имел долгие и плодотворные отношения с Blue Note Records, начавшиеся в 1960-х годах, когда, будучи подростком, он появился на многочисленных постбоповых классических работах — Maiden Voyage Херби Хэнкока, Out to Lunch Эрика Долфи, Point of Departure Эндрю Хилла — и записал свои первые альбомы в качестве лидера: Life Time (1964) и Spring (1965). После работы с фьюжн-группой Lifetime в 1970-х годах, Уильямс вернулся в Blue Note в 1985 году, горя желанием сформировать новую акустическую группу для исполнения своих композиций. В 1986 году Уильямс записал мастерский Civilization. К тому времени все части его великого квинтета 80-х встали на свои места с трубачом Уоллесом Рони, саксофонистом Билли Пирсом, пианистом Малгрю Миллером и басистом Чарнеттом Моффеттом. Альбом представлял собой набор из восьми оригинальных вещей Уильямса, включая «Geo Rose» и «Warrior».

Отзывы о товаре Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tony Williams
Альбом (сингл)
Civilization
Жанр
Jazz
Трек-лист
Geo Rose, Warrior, Ancient Eyes, Soweto Nights, The Slump Civilization, Mutants On The Beach, Citadel
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Civilization - альбомом хард-бопового квинтета барабанщика Тони Уильямса, выпущенный в 1986 году на лейбле Blue Note. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal. Барабанщик Тони Уильямс имел долгие и плодотворные отношения с Blue Note Records, начавшиеся в 1960-х годах, когда, будучи подростком, он появился на многочисленных постбоповых классических работах — Maiden Voyage Херби Хэнкока, Out to Lunch Эрика Долфи, Point of Departure Эндрю Хилла — и записал свои первые альбомы в качестве лидера: Life Time (1964) и Spring (1965). После работы с фьюжн-группой Lifetime в 1970-х годах, Уильямс вернулся в Blue Note в 1985 году, горя желанием сформировать новую акустическую группу для исполнения своих композиций. В 1986 году Уильямс записал мастерский Civilization. К тому времени все части его великого квинтета 80-х встали на свои места с трубачом Уоллесом Рони, саксофонистом Билли Пирсом, пианистом Малгрю Миллером и басистом Чарнеттом Моффеттом. Альбом представлял собой набор из восьми оригинальных вещей Уильямса, включая «Geo Rose» и «Warrior».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tony Williams - Civilization (0602465149715) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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