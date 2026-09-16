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Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка

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Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка - фото 1
Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка - фото 2
Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Don Pullen
Альбом (сингл)
Beginnings
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка - фото 1
  • Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка - фото 2
  • Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706889
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Don Pullen
Альбом (сингл)
Beginnings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Janas Delight, Once Upon A Time, Warriors, Beginnings, At The Cafe Centrale Reap The Whirlwind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка

Альбом американского джазового пианиста Дон Пуллена, выпущенный в 1976 году. Этот альбом стал важной частью его дискографии и демонстрирует его уникальный стиль и подход к музыке.

Отзывы о товаре Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Don Pullen
Альбом (сингл)
Beginnings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Janas Delight, Once Upon A Time, Warriors, Beginnings, At The Cafe Centrale Reap The Whirlwind
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом американского джазового пианиста Дон Пуллена, выпущенный в 1976 году. Этот альбом стал важной частью его дискографии и демонстрирует его уникальный стиль и подход к музыке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Don Pullen - New Beginnings (0602465149722) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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