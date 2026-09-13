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Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320)

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Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320) - фото 1
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320) - фото 2
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320) - фото 3
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320) - фото 4
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
600
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Питание
от сети
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706831
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
600
Комплектация
дрель, документация, упаковка
Тип патрона
ключевой
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
48000 уд/мин
Питание
от сети
Ширина, см
7.4
Длина, м
29
Высота, см
20.1
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
30х25х8
Вес, кг.
2.32

Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт выкручивает и закручивает саморезы, сверлит отверстия и выполняет иные монтажные работы в различных труднодоступных местах. Оснащена эргономичной рукояткой с резиновыми вставками для надежного хвата. Инструмент имеет подсветку для работы в слабоосвещенном помещении или в темное время суток.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Bosch GSB 600 600Вт патрон:ключев. (06011A0320)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
600
Комплектация
дрель, документация, упаковка
Тип патрона
ключевой
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
48000 уд/мин
Питание
от сети
Ширина, см
7.4
Длина, м
29
Высота, см
20.1
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт выкручивает и закручивает саморезы, сверлит отверстия и выполняет иные монтажные работы в различных труднодоступных местах. Оснащена эргономичной рукояткой с резиновыми вставками для надежного хвата. Инструмент имеет подсветку для работы в слабоосвещенном помещении или в темное время суток.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
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Отзывы


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