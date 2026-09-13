Дрель-шуруповерт Makita DHP486Z аккум. патрон:быстрозажимной
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
78
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706258
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
130
Макс. диаметр сверления дерева
78
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
16
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
17.8
Длина, м
8.1
Высота, см
26.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
32х20х13
Вес, кг.
2
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DHP486Z аккум. патрон:быстрозажимной
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP486Z – 2-х скоростной инструмент с бесщеточным BL-двигателем и электронным управлением. Подойдет для тяжелых условий эксплуатации.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
130
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
78
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
16
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
17.8
Длина, м
8.1
Высота, см
26.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP486Z – 2-х скоростной инструмент с бесщеточным BL-двигателем и электронным управлением. Подойдет для тяжелых условий эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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