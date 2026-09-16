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Papetti Fausto - Isn't It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Papetti Fausto - Isn't It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка

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Papetti Fausto - Isn&#039;t It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка - фото 1
Papetti Fausto - Isn&#039;t It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка - фото 2
Papetti Fausto - Isn&#039;t It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка - фото 3
Papetti Fausto - Isn&#039;t It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка - фото 4
Papetti Fausto - Isn&#039;t It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Papetti Fausto
Альбом (сингл)
Isn't It Saxy?
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Papetti Fausto - Isn&#039;t It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка - фото 1
  • Papetti Fausto - Isn&#039;t It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка - фото 2
  • Papetti Fausto - Isn&#039;t It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка - фото 3
  • Papetti Fausto - Isn&#039;t It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка - фото 4
  • Papetti Fausto - Isn&#039;t It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Papetti Fausto - Isn't It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Papetti Fausto
Альбом (сингл)
Isn't It Saxy?
Жанр
Jazz
Трек-лист
А Summer Place, Му Heart Will Go On (Theme From Titanic), Song For Му Father, Brivido Felino, London Fever, Fly Ме То The Moon, Memory, Lambada, My Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Papetti Fausto - Isn't It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка

Особенность его сборников — это сексуальные обложки, на которых изображались обнаженные девушки.

Отзывы о товаре Papetti Fausto - Isn't It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Papetti Fausto
Альбом (сингл)
Isn't It Saxy?
Жанр
Jazz
Трек-лист
А Summer Place, Му Heart Will Go On (Theme From Titanic), Song For Му Father, Brivido Felino, London Fever, Fly Ме То The Moon, Memory, Lambada, My Way
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Особенность его сборников — это сексуальные обложки, на которых изображались обнаженные девушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Papetti Fausto - Isn't It Saxy? (4640004138086) виниловая пластинка - по цене 2510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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