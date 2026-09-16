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Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка

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Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка - фото 1
Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка - фото 2
Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
BIG ROCKS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка - фото 1
  • Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка - фото 2
  • Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706098
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
BIG ROCKS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
N.I.B., Tie Your Mother Down, My Generation, Wild Thing, The House of the Rising Sun Rockin in the Free World, Gimme Some Lovin, Whole Lotta Love, Summertime Blues, Wild, Quinn the Eskimo, Jumpin Jack Flash, Back Seat Rockn Roll
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка

В 2017 году Krokus исполняют свою мечту. С альбомом Big Rocks они записали свой личный альбом любимых песен - дань уважения некоторым исполнителям и песням, которые сопровождали и влияли на швейцарских пионеров хард-рока на протяжении их 40-летней карьеры. Всего на Big Rocks представлено 13 песен, среди которых только настоящая рок-классика от таких групп, как Black Sabbath, Queen, The Who, Нил Янг, Led Zeppelin, Боб Дилан, Rolling Stones и многих других. Полный трек-лист вы можете найти ниже. В конце нового альбома также представлена новая запись их собственного хита Back Seat RocknRoll 1980 года. Все треки - это не просто кавер-версии оригиналов, а настоящие воссоздания Krokus в аутентичном винтажном обличье. Это наглядно демонстрирует первый сингл, классическая композиция Animals House Of The Rising Sun. Вот что происходит, когда легенды отдают дань уважения своим кумирам: Big Rocks - так называется впечатляющий первый альбом каверов Krokus.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
BIG ROCKS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
N.I.B., Tie Your Mother Down, My Generation, Wild Thing, The House of the Rising Sun Rockin in the Free World, Gimme Some Lovin, Whole Lotta Love, Summertime Blues, Wild, Quinn the Eskimo, Jumpin Jack Flash, Back Seat Rockn Roll
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
В 2017 году Krokus исполняют свою мечту. С альбомом Big Rocks они записали свой личный альбом любимых песен - дань уважения некоторым исполнителям и песням, которые сопровождали и влияли на швейцарских пионеров хард-рока на протяжении их 40-летней карьеры. Всего на Big Rocks представлено 13 песен, среди которых только настоящая рок-классика от таких групп, как Black Sabbath, Queen, The Who, Нил Янг, Led Zeppelin, Боб Дилан, Rolling Stones и многих других. Полный трек-лист вы можете найти ниже. В конце нового альбома также представлена новая запись их собственного хита Back Seat RocknRoll 1980 года. Все треки - это не просто кавер-версии оригиналов, а настоящие воссоздания Krokus в аутентичном винтажном обличье. Это наглядно демонстрирует первый сингл, классическая композиция Animals House Of The Rising Sun. Вот что происходит, когда легенды отдают дань уважения своим кумирам: Big Rocks - так называется впечатляющий первый альбом каверов Krokus.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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