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Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка

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Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка - фото 1
Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка - фото 2
Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка - фото 3
Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка - фото 4
Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Неотправленное Письмо
Жанр
романс
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка - фото 1
  • Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка - фото 2
  • Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка - фото 3
  • Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка - фото 4
  • Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Неотправленное Письмо
Жанр
романс
Трек-лист
Луна На Солнечном Берегу, Неотправленное Письмо, Что-то Случилось, Все Сбудется, Ты Мне Встретишься, Так И Будет, Я Верю, Олеандр, Старый Спор, Не Грусти
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка

Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Неотправленное Письмо
Жанр
романс
Трек-лист
Луна На Солнечном Берегу, Неотправленное Письмо, Что-то Случилось, Все Сбудется, Ты Мне Встретишься, Так И Будет, Я Верю, Олеандр, Старый Спор, Не Грусти
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Валерий Ободзинский - Неотправленное Письмо (4680068803735) виниловая пластинка - по цене 2510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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