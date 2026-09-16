Motorhead - Rock'N'Roll (5414939640711) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 705697
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300
Описание товара Motorhead - Rock'N'Roll (5414939640711) виниловая пластинка
Rock ’n’ Roll — восьмой студийный альбом хеви-метал-группы Mot?rhead, изданный 5 сентября 1987 года. Второй альбом группы, в записи которого принимали участие четыре человека, вместо утвердившегося трио. Диск записывался на студии Master Rock Studios Redwood в Лондоне, а микшировался сразу в трёх студиях Britannia Row, Eden Studios и The Roundhouse в Лондоне. Лемми считает композицию «Rock ’n’ Roll», наряду с «Dogs», «Boogeyman» и «Traitor», одной из сильнейших на альбоме и заявляет, что у альбома есть и другие хиты, игравшиеся на протяжении лет, но особо не воспринимавшиеся публикой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Rock ’n’ Roll — восьмой студийный альбом хеви-метал-группы Mot?rhead, изданный 5 сентября 1987 года. Второй альбом группы, в записи которого принимали участие четыре человека, вместо утвердившегося трио. Диск записывался на студии Master Rock Studios Redwood в Лондоне, а микшировался сразу в трёх студиях Britannia Row, Eden Studios и The Roundhouse в Лондоне. Лемми считает композицию «Rock ’n’ Roll», наряду с «Dogs», «Boogeyman» и «Traitor», одной из сильнейших на альбоме и заявляет, что у альбома есть и другие хиты, игравшиеся на протяжении лет, но особо не воспринимавшиеся публикой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Motorhead - Rock'N'Roll (5414939640711) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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