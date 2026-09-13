OST - Spider Baby (Ronald Stein) (coloured) (0850053152153) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Spider Baby (Ronald Stein) (coloured) (0850053152153) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Opening Theme, Directions To The Merrye House, The Path / Messenger Enters The Gate, Messenger Opens The Door / Open Window, I Caught You In My Web / Virginia Stabs, The Night Continues, Virginia Puts Webs On Uncle Jack, Virginia Pulls Knives On Jack / Ann Captured, Bruno Comes Home, Stuffing Dead Body Down Dumb Waiter, Peter And Emily At Gate, The House, Virginia Plays Spider In The Yard / Ralph Catches Cat, Virginia Feeds Her Spiders / Dinner Is Served, Oh, I Love Horror Movies / Dinner Talk, Sisters Discuss Houseguests / Tucking Daddy In, Emily Gets Ready For Bed / Schlocker Snoops, Emily Undresses / Ralph Scales Wall, Bruno Locks The Gate / Schlocker In The Basement, Sisters Stab Schlocker, Bruno Leaves The House / Sisters Chase Emily, Jack Struggles, Emily Revived / Ann Struggles, Spiders Come For Jack / Bruno Returns / Basement Fight, Dynamite Revealed / Jack Gets Free / Saving Ann / Escape, Creepy Epilogue / The End, End Credits, Isolated Lon Chaney Jr. Vocal #1, Isolated Lon Chaney Jr. Vocal #2, Isolated Lon Chaney Jr. Vocal #3, Isolated Lon Chaney Jr. Vocal #4
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