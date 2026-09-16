Duster - Together (0825764130110) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 705430
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764130110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Directions, Retrograde, N, Time Glitch, Teeth Escalator, Familiar Fields, Moonroam, Sleepyhead, Making Room, Drifter, Feel No Joy, Sad Boys
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
TTL Editions – 094
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Duster - Together (0825764130110) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Directions, Retrograde, N, Time Glitch, Teeth Escalator, Familiar Fields, Moonroam, Sleepyhead, Making Room, Drifter, Feel No Joy, Sad Boys
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764130110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Directions, Retrograde, N, Time Glitch, Teeth Escalator, Familiar Fields, Moonroam, Sleepyhead, Making Room, Drifter, Feel No Joy, Sad Boys
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
TTL Editions – 094
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Directions, Retrograde, N, Time Glitch, Teeth Escalator, Familiar Fields, Moonroam, Sleepyhead, Making Room, Drifter, Feel No Joy, Sad Boys
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Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Duster - Together (0825764130110) виниловая пластинка – стоимость товара 3910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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