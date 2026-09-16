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Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка

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Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка - фото 1
Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка - фото 2
Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Surtur Rising
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка - фото 1
  • Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка - фото 2
  • Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705391
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842519517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Surtur Rising
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
War Of The Gods, T?ckss Taunt - Lokes Treachery Part II, Destroyer Of The Universe, Slaves Of Fear, Live Without Regrets The Last Stand Of Frej, For Victory Or Death, Wrath Of The Norsemen, A Beast Am I, Doom Over Dead Man
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: War Of The Gods, T?ckss Taunt - Lokes Treachery Part II, Destroyer Of The Universe, Slaves Of Fear, Live Without Regrets The Last Stand Of Frej, For Victory Or Death, Wrath Of The Norsemen, A Beast Am I, Doom Over Dead Man

Отзывы о товаре Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842519517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Surtur Rising
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
War Of The Gods, T?ckss Taunt - Lokes Treachery Part II, Destroyer Of The Universe, Slaves Of Fear, Live Without Regrets The Last Stand Of Frej, For Victory Or Death, Wrath Of The Norsemen, A Beast Am I, Doom Over Dead Man
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: War Of The Gods, T?ckss Taunt - Lokes Treachery Part II, Destroyer Of The Universe, Slaves Of Fear, Live Without Regrets The Last Stand Of Frej, For Victory Or Death, Wrath Of The Norsemen, A Beast Am I, Doom Over Dead Man
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amon Amarth - Surtur Rising (coloured) (0039842519517) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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