King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка
King Diamond — датская хэви-метал- группа, образованная в 1985 году вокалистом Кимом Петерсеном (известном под сценическим псевдонимом King Diamond), гитаристами Энди ЛаРоком и Майклом Деннером, басистом Тими Хансеном и барабанщиком Микки Ди. King Diamond выпустили в общей сложности двенадцать студийных альбомов (большинство из них — концептуальные ), два концертных альбома два расширенные плейлиста пять сборников и пять синглов. The Graveyard — один из самых успешных альбомов King Diamond, достигший 23-го места в финских чартах и ??остававшийся в течение двух недель в Top 40. Двойной альбом на цветном виниле поставляется в гейтфолде с постером - настоящий предмет коллекционирования для всех поклонников King Diamond.
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