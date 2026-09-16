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King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка

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King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка - фото 1
King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка - фото 2
King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка - фото 3
King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка - фото 4
King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
Voodoo
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка - фото 1
  • King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка - фото 2
  • King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка - фото 3
  • King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка - фото 4
  • King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705376
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841612011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
Voodoo
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Louisiana Darkness, LOA House, Life After Death, Voodoo, A Secret Salem, One Down Two To Go, Sending Of Dead, Sarahs Night, The Exorcist, Unclean Spirits, Cross Of Baron Samedi, If They Only K , Aftermath
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Louisiana Darkness, LOA House, Life After Death, Voodoo, A Secret Salem, One Down Two To Go, Sending Of Dead, Sarahs Night, The Exorcist, Unclean Spirits, Cross Of Baron Samedi, If They Only K , Aftermath

Отзывы о товаре King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841612011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
Voodoo
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Louisiana Darkness, LOA House, Life After Death, Voodoo, A Secret Salem, One Down Two To Go, Sending Of Dead, Sarahs Night, The Exorcist, Unclean Spirits, Cross Of Baron Samedi, If They Only K , Aftermath
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Louisiana Darkness, LOA House, Life After Death, Voodoo, A Secret Salem, One Down Two To Go, Sending Of Dead, Sarahs Night, The Exorcist, Unclean Spirits, Cross Of Baron Samedi, If They Only K , Aftermath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Diamond - Voodoo (coloured) (0039841612011) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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