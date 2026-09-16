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New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка

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New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 1
New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 2
New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 3
New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 4
New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 5
New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 6
New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 7
New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Model Army
Альбом (сингл)
Carnival
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 1
  • New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 2
  • New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 3
  • New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 4
  • New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 5
  • New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 6
  • New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 7
  • New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759153108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Model Army
Альбом (сингл)
Carnival
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Water, BD 3, Rumour And Rapture (1650), Red Earth, LS43 Island, Carlisle Road, One Bullet, Bluebeat, Too Close To The Sun, Another Imperial Day, Prayer Flags, Stoned, Fired And Full Of Grace, Caslen (Christmas), Fireworks Night
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Water, BD 3, Rumour And Rapture (1650), Red Earth, LS43 Island, Carlisle Road, One Bullet, Bluebeat, Too Close To The Sun, Another Imperial Day, Prayer Flags, Stoned, Fired And Full Of Grace, Caslen (Christmas), Fireworks Night



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759153108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Model Army
Альбом (сингл)
Carnival
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Water, BD 3, Rumour And Rapture (1650), Red Earth, LS43 Island, Carlisle Road, One Bullet, Bluebeat, Too Close To The Sun, Another Imperial Day, Prayer Flags, Stoned, Fired And Full Of Grace, Caslen (Christmas), Fireworks Night
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Water, BD 3, Rumour And Rapture (1650), Red Earth, LS43 Island, Carlisle Road, One Bullet, Bluebeat, Too Close To The Sun, Another Imperial Day, Prayer Flags, Stoned, Fired And Full Of Grace, Caslen (Christmas), Fireworks Night


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


New Model Army - Carnival (coloured) (4029759153108) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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