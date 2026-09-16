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Nico - The Marble Index (0887830014519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nico - The Marble Index (0887830014519) виниловая пластинка

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Nico - The Marble Index (0887830014519) виниловая пластинка - фото 1
Nico - The Marble Index (0887830014519) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nico - The Marble Index (0887830014519) виниловая пластинка - фото 1
  • Nico - The Marble Index (0887830014519) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705308
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nico - The Marble Index (0887830014519) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nico - The Marble Index (0887830014519) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир интриги и экспериментов с виниловой пластинкой The Marble Index от Nico. Этот альбом формата 1LP открывает перед вами уникальное звуковое пространство, наполненное глубокими мелодиями и потрясающей атмосферой. Каждая песня на этой пластинке является исследованием звуков и эмоций, погружая вас в мир музыкального искусства в его самом необычном проявлении. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Marble Index и открыть для себя новые грани звукового искусства Nico.

Отзывы о товаре Nico - The Marble Index (0887830014519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Погрузитесь в мир интриги и экспериментов с виниловой пластинкой The Marble Index от Nico. Этот альбом формата 1LP открывает перед вами уникальное звуковое пространство, наполненное глубокими мелодиями и потрясающей атмосферой. Каждая песня на этой пластинке является исследованием звуков и эмоций, погружая вас в мир музыкального искусства в его самом необычном проявлении. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Marble Index и открыть для себя новые грани звукового искусства Nico.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nico - The Marble Index (0887830014519) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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