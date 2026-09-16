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Ladytron - Time's Arrow (0711297532616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ladytron - Time's Arrow (0711297532616) виниловая пластинка

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Ladytron - Time&#039;s Arrow (0711297532616) виниловая пластинка - фото 1
Ladytron - Time&#039;s Arrow (0711297532616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
Times Arrow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ladytron - Time&#039;s Arrow (0711297532616) виниловая пластинка - фото 1
  • Ladytron - Time&#039;s Arrow (0711297532616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ladytron - Time's Arrow (0711297532616) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297532616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
Times Arrow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
City Of Angels, Faces, Misery Remember Me, Flight From Angkor, We Never Went Away The Night, The Dreamers, Sargasso Sea, California, Times Arrow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ladytron - Time's Arrow (0711297532616) виниловая пластинка

"Time's Arrow" - седьмой студийный альбом английской группы электронной музыки Ladytron. Он был выпущен 20 января 2023 года на лейбле Cooking Vinyl. Ladytron - английская электронная группа, образованная в Ливерпуле в 1999 году. В состав группы входят Хелен Марни (вокал, синтезаторы), Мира Аройо (вокал, синтезаторы) и Дэниел Хант (синтезаторы, гитара, вокал). Рубен Ву (синтезаторы) был участником группы с 1999 по 2023 год. Они выпустили семь студийных альбомов: "604" (2001), "Light & Magic" (2002), "Witching Hour" (2005), "Velocifero" (2008), "Gravity the Seducer" (2011), "Ladytron" (2019) и Time's Arrow (2023). Также группа выпустила концертный альбом "Live at London Astoria 16.07.08" в 2009 году и альбом-компиляцию "Best of 00-10" в 2011 году. Ребята создавали ремиксы для таких исполнителей, как Dave Gahan, Erasure, Goldfrapp, Apoptygma Berzerk, Placebo, Blondie, Gang of Four, Christina Aguilera, Nine Inch Nails, Bloc Party, Kings of Convenience, Soulwax и R?is?n Murphy. Название группы было взято из песни "Ladytron" группы Roxy Music. Бывший участник Roxy Music Брайан Ино сказал в 2009 году: "Ladytron для меня - лучшее, что есть в английской поп-музыке. Они из тех групп, которые действительно появляются только в Англии, с этой забавной смесью эксцентричных выходок и нарядов из художественной школы, с полным осознанием того, что происходит повсюду в музыкальном плане, что как бы вяжется вместе и сплетается в нечто совершенно новое." Ladytron описывают свое звучание как "электронный поп", а музыкальные журналисты как синти-поп, электронный рок, пост-панк и новую волну. Некоторые песни группы содержат тексты, написанные Аройо на ее родном болгарском языке.

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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297532616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
Times Arrow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
City Of Angels, Faces, Misery Remember Me, Flight From Angkor, We Never Went Away The Night, The Dreamers, Sargasso Sea, California, Times Arrow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Time's Arrow" - седьмой студийный альбом английской группы электронной музыки Ladytron. Он был выпущен 20 января 2023 года на лейбле Cooking Vinyl. Ladytron - английская электронная группа, образованная в Ливерпуле в 1999 году. В состав группы входят Хелен Марни (вокал, синтезаторы), Мира Аройо (вокал, синтезаторы) и Дэниел Хант (синтезаторы, гитара, вокал). Рубен Ву (синтезаторы) был участником группы с 1999 по 2023 год. Они выпустили семь студийных альбомов: "604" (2001), "Light & Magic" (2002), "Witching Hour" (2005), "Velocifero" (2008), "Gravity the Seducer" (2011), "Ladytron" (2019) и Time's Arrow (2023). Также группа выпустила концертный альбом "Live at London Astoria 16.07.08" в 2009 году и альбом-компиляцию "Best of 00-10" в 2011 году. Ребята создавали ремиксы для таких исполнителей, как Dave Gahan, Erasure, Goldfrapp, Apoptygma Berzerk, Placebo, Blondie, Gang of Four, Christina Aguilera, Nine Inch Nails, Bloc Party, Kings of Convenience, Soulwax и R?is?n Murphy. Название группы было взято из песни "Ladytron" группы Roxy Music. Бывший участник Roxy Music Брайан Ино сказал в 2009 году: "Ladytron для меня - лучшее, что есть в английской поп-музыке. Они из тех групп, которые действительно появляются только в Англии, с этой забавной смесью эксцентричных выходок и нарядов из художественной школы, с полным осознанием того, что происходит повсюду в музыкальном плане, что как бы вяжется вместе и сплетается в нечто совершенно новое." Ladytron описывают свое звучание как "электронный поп", а музыкальные журналисты как синти-поп, электронный рок, пост-панк и новую волну. Некоторые песни группы содержат тексты, написанные Аройо на ее родном болгарском языке.
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Ladytron - Time's Arrow (0711297532616) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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