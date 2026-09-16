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Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка

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Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка - фото 1
Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка - фото 2
Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка - фото 3
Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка - фото 4
Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
Lucky
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка - фото 1
  • Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка - фото 2
  • Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка - фото 3
  • Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка - фото 4
  • Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705261
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[5033197501819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
Lucky
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
See These Bones, Whose Authority, Beautiful Beat, Weightless, Are You Lightningx I Like What You Say, From Now On, Here Goes Something, Ice On The Wing, The Fox, The Film Did Not Go Round
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: See These Bones, Whose Authority, Beautiful Beat, Weightless, Are You Lightningx I Like What You Say, From Now On, Here Goes Something, Ice On The Wing, The Fox, The Film Did Not Go Round

Отзывы о товаре Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[5033197501819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
Lucky
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
See These Bones, Whose Authority, Beautiful Beat, Weightless, Are You Lightningx I Like What You Say, From Now On, Here Goes Something, Ice On The Wing, The Fox, The Film Did Not Go Round
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: See These Bones, Whose Authority, Beautiful Beat, Weightless, Are You Lightningx I Like What You Say, From Now On, Here Goes Something, Ice On The Wing, The Fox, The Film Did Not Go Round
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nada Surf - Lucky (5033197501819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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