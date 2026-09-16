Peter Hammill - Incoherence (5013929488915) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Hammill
Альбом (сингл)
Incoherence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 705260
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929488915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Hammill
Альбом (сингл)
Incoherence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
When Language Corrodes, Babel, Logodaedalus, Like Perfume, Your Word, Always and a Day, Cretans Always Lie, All Greek, Call That a Conversation?, The Meanings Changed, Converse, Gone Ahead, Power of Speech, If Language Explodes
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Hammill - Incoherence (5013929488915) виниловая пластинка
Новое издание LP от Esoteric Recordings — это первый релиз альбома на виниле, и Питер Хэммилл создал новый микс специально для формата LP, предлагающий цельное звучание, хотя и разделенное на одну часть на каждую сторону.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929488915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Hammill
Альбом (сингл)
Incoherence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
When Language Corrodes, Babel, Logodaedalus, Like Perfume, Your Word, Always and a Day, Cretans Always Lie, All Greek, Call That a Conversation?, The Meanings Changed, Converse, Gone Ahead, Power of Speech, If Language Explodes
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Новое издание LP от Esoteric Recordings — это первый релиз альбома на виниле, и Питер Хэммилл создал новый микс специально для формата LP, предлагающий цельное звучание, хотя и разделенное на одну часть на каждую сторону.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Peter Hammill - Incoherence (5013929488915) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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