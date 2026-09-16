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Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка

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Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка - фото 1
Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка - фото 2
Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Crooked Boy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка - фото 1
  • Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка - фото 2
  • Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705202
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465142556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Crooked Boy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
February Sky, Adeline, Gonna Need Someone, Crooked Boy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: February Sky, Adeline, Gonna Need Someone, Crooked Boy



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465142556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Crooked Boy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
February Sky, Adeline, Gonna Need Someone, Crooked Boy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: February Sky, Adeline, Gonna Need Someone, Crooked Boy


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ringo Starr - Crooked Boy (EP) (0602465142556) виниловая пластинка – стоимость товара 4030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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