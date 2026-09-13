Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый
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Характеристики
Описание товара Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый
Тостер RDE-1200, выполненный в лаконичном современном дизайне, гармонично впишется в любой кухонный интерьер и порадует румяными тостами. Корпус прибора изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает устройству не только премиальный внешний вид, но и долговечность в эксплуатации. Тостер рассчитан на 2 ломтика, а ширина слотов позволит готовить тосты из хлеба разной толщины. Степень обжаривания тостов регулируется по желанию: в приборе предусмотрено 7 уровней, которые равномерно подрумянят хлеб для вашего идеального завтрака. Кроме того, прибор оснащен функциями подогрева, разморозки и остановки процесса работы в любой момент, а функция экстра-подъема готовых ломтиков – это не только очень удобно, но и безопасно, так как риск обжечься сведен к нулю. Провод устройства складывается в специальный внутренний отсек для удобного хранения, а съемный поддон легко очищается от крошек. Купите тостер RDE-1200, который позволит вам делать каждое ваше утро добрым и вкусным!
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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