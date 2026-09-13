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Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый

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Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый - фото 1
Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый - фото 2
Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
1000 Вт
Основной цвет
серебро
Количество отделений
2
Количество тостов
2
  • Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый - фото 1
  • Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый - фото 2
  • Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704150
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Тостеры
Дополнительный цвет
черный
Прочее
7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция разморозки, функция разогрева
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
1000 Вт
Основной цвет
серебро
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х22
Вес, кг.
2.05

Описание товара Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый

Тостер RDE-1200, выполненный в лаконичном современном дизайне, гармонично впишется в любой кухонный интерьер и порадует румяными тостами. Корпус прибора изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает устройству не только премиальный внешний вид, но и долговечность в эксплуатации. Тостер рассчитан на 2 ломтика, а ширина слотов позволит готовить тосты из хлеба разной толщины. Степень обжаривания тостов регулируется по желанию: в приборе предусмотрено 7 уровней, которые равномерно подрумянят хлеб для вашего идеального завтрака. Кроме того, прибор оснащен функциями подогрева, разморозки и остановки процесса работы в любой момент, а функция экстра-подъема готовых ломтиков – это не только очень удобно, но и безопасно, так как риск обжечься сведен к нулю. Провод устройства складывается в специальный внутренний отсек для удобного хранения, а съемный поддон легко очищается от крошек. Купите тостер RDE-1200, который позволит вам делать каждое ваше утро добрым и вкусным!



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Rondell RDE-1200 1000Вт серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Тостеры
Дополнительный цвет
черный
Прочее
7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция разморозки, функция разогрева
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
1000 Вт
Основной цвет
серебро
Количество отделений
2
Развернуть
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер RDE-1200, выполненный в лаконичном современном дизайне, гармонично впишется в любой кухонный интерьер и порадует румяными тостами. Корпус прибора изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает устройству не только премиальный внешний вид, но и долговечность в эксплуатации. Тостер рассчитан на 2 ломтика, а ширина слотов позволит готовить тосты из хлеба разной толщины. Степень обжаривания тостов регулируется по желанию: в приборе предусмотрено 7 уровней, которые равномерно подрумянят хлеб для вашего идеального завтрака. Кроме того, прибор оснащен функциями подогрева, разморозки и остановки процесса работы в любой момент, а функция экстра-подъема готовых ломтиков – это не только очень удобно, но и безопасно, так как риск обжечься сведен к нулю. Провод устройства складывается в специальный внутренний отсек для удобного хранения, а съемный поддон легко очищается от крошек. Купите тостер RDE-1200, который позволит вам делать каждое ваше утро добрым и вкусным!


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


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